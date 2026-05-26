ГАЗ превратил «Соболь» во внедорожник с лебедкой и шноркелем

ГАЗ представил экспедиционный «Соболь» с лебедкой, шноркелем и силовыми бамперами

Горьковский автомобильный завод 26 мая представил на выставке COMVEX в Москве экспедиционную версию модели «Соболь», подготовленную для серьезного бездорожья, сообщает Motor.

Отмечается, что пока это не серийная модель — решение о ее массовом выпуске будет принято позже. Машина оснащена 16-дюймовыми внедорожными шинами, силовыми бамперами спереди и сзади, лебедкой и шноркелем для забора воздуха при форсировании водных преград. Также инженеры установили на автомобиль блокировку переднего дифференциала.

На крыше закреплен экспедиционный багажник, забраться на который можно по металлической лестнице, размещенной вдоль левого борта. Экспедиционный ГАЗ «Соболь» может преодолевать брод глубиной 85 см.

