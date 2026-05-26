ГАЗ превратил «Соболь» во внедорожник с лебедкой и шноркелем

Motor

Горьковский автомобильный завод 26 мая представил на выставке COMVEX в Москве экспедиционную версию модели «Соболь», подготовленную для серьезного бездорожья, сообщает Motor.

Отмечается, что пока это не серийная модель — решение о ее массовом выпуске будет принято позже. Машина оснащена 16-дюймовыми внедорожными шинами, силовыми бамперами спереди и сзади, лебедкой и шноркелем для забора воздуха при форсировании водных преград. Также инженеры установили на автомобиль блокировку переднего дифференциала.

На крыше закреплен экспедиционный багажник, забраться на который можно по металлической лестнице, размещенной вдоль левого борта. Экспедиционный ГАЗ «Соболь» может преодолевать брод глубиной 85 см.

До этого стало известно, что Горьковский автозавод на выставке COMVEX 2026 в Москве представил универсальную безрамную платформу для нового поколения легких коммерческих автомобилей.

Ранее Volga объявила цены на седан C50 и кроссоверы K40 и K50.

 
