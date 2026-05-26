Sitrak представил в Москве грузовик с самым большим отвалом

В Моске представили Sitrak C7H с трехметровым отвалом

На выставке COMvex 2026, проходящей в Москве, концерн Sinotruk показал комбинированную дорожную машину на базе тягача Sitrak C7H с колесной формулой 6х4, оснащенную отвалом, сообщает корреспондент «Газета.Ru».

Автомобиль предназначен для коммунальных служб и может использоваться как самосвал, пескоразбрасыватель и снегоуборщик. Sitrak C7H получил 18-кубовый кузов, дизельный двигатель мощностью 480 л.с. и автоматизированную коробку передач (12 передач вперед, 2 назад).

Для работы в тяжелых условиях техника оборудована составным стальным бампером и усиленной защитой радиатора спереди и снизу. Передний мост рассчитан на нагрузку до 9 тонн, два задних ведущих моста — по 16 тонн каждый.

До этого стало известно, что Горьковский автозавод на выставке COMVEX 2026 в Москве представил универсальную безрамную платформу для нового поколения легких коммерческих автомобилей.

