Volga объявила цены на седан C50 и кроссоверы K40 и K50

Цены на автомобили Volga в России будут начинаться от 2,75 млн рублей

Компания Volga объявила официальные цены на свои первые три модели — бизнес-седан C50 и кроссоверы K40 и K50, сообщает ТАСС. Все три автомобиля поступят в продажу к официальным дилерам марки в июне 2026 года.

Так, седан Volga C50 предлагается от 2,9 млн рублей: его длина составляет 4825 мм, колесная база — 2800 мм, под капотом — 2-литровый турбомотор на 150 или 200 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Кроссовер Volga K40 стоит от 2,75 млн рублей и доступен с двумя двигателями: 1,5-литровым турбо на 147 сил (7-ступенчатый «робот») либо с 2-литровым мотором на 200 сил (8-ступенчатый автомат и полный привод).

Флагманский полноприводный кроссовер Volga K50 (длина 4770 мм, колесная база 2845 мм) обойдется минимум в 4,2 млн рублей. Он оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 238 л.с., 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Гарантия на все модели составит 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Подробности о комплектациях компания пообещала раскрыть ближе к старту продаж.

До этого стало известно, что Горьковский автозавод на выставке COMVEX 2026 в Москве представил универсальную безрамную платформу для нового поколения легких коммерческих автомобилей.

