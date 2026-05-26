Пьяный москвич пытался порезать байкера на парковке

В Новой Москве пьяный прохожий напал на байкера на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Во дворе на улице Самуила Маршака пьяный прохожий начал докапываться до водителей питбайков, а затем с кухонным ножом напал на одного из парней — удар пришелся в голову. Питбайкера спас надетый на голову шлем, он чудом не получил травм», – говорится в публикации.

По данным канала, прибывшие полицейские задержали нападавшего. В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку, ее ход контролирует прокуратура столицы.

До этого водителя автобуса избил неизвестный хулиган в Москве. Судя по видео, конфликт с дракой произошел на тротуаре после небольшого разговора. По данным «КП», пассажир также оскорблял других граждан, которые участвовали в конфликте, а также вел себя достаточно агрессивно.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении водителя московского автобуса.

