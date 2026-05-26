Видео: полуголая девушка села на авто и проехалась по Казани

В Казани на видео сняли, как пьяная девушка села на машину и проехала по городу

В Казани пьяная девушка села на дверь машины и проехала по городу. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Девушка, видимо, слишком буквально поняла фразу «проехаться с ветерком» и во время поездки высунулась из окна иномарки. Кадры появились в соцсетях, а после у полицейских возникли вопросы к водителю», – говорится в публикации.

На записи, снятой очевидцами заметно, как девушка в коротких шортах и топе сидит на двери автомобиля. По словам водителя, он не знаком с нарушительницей, которая в момент инцидента находилась в состоянии опьянения. В результате произошедшего на автомобилиста составили два протокола об административном правонарушении.

До этого во Владивостоке мужчина без штанов «огрел» охранника торгового центра «Море» плиткой и убежал на проезжую часть. На кадрах заметно, как полностью обнаженный мужчина с разбега кидает в охранника тротуарную плитку, при этом мужчина пытается рукой остановить нарушителя. На следующей записи заметно, что тот же приморец вышел на проезжую часть и затруднил движение на одной из полос.

Ранее в Подольске попала на видео «бомбардировка» школьниками прохожего пакетами с водой.