Бородач избил водителя автобуса из-за того, что ему не дали насладиться шаурмой

В Москве пассажир автобуса избил водителя из-за замечания не есть шаурму в салоне
Telegram-канал ДТП и ЧП МОСКВА и МО

Водителя автобуса избил неизвестный хулиган в Москве. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

«Москва, турист избил водителя автобуса из-за замечания не есть шаурму в салоне автобуса», — сообщает канал.

Судя по видео, конфликт с дракой произошел на тротуаре после небольшого разговора.

По данным «КП», пассажир также оскорблял других граждан, которые участвовали в конфликте, а также вел себя достаточно агрессивно.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении водителя московского автобуса.

До этого в Нижегородской области семь человек пострадали в аварии на трассе М-12. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в результате аварии автобус выехал за пределы проезжей части. В момент ДТП транспорт получил повреждения: у него полностью разбита передняя часть. По данным SHOT, автобус врезался в «Газель», выехал на встречную полосу движения и вылетел в кювет. Среди пострадавших – пять туристов из Северной Кореи и двое водителей.

Ранее автобус с россиянами попал в жесткое лобовое ДТП в Турции.

 
