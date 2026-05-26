Автомобилистам России назвали три серьезные ошибки при заправке кондиционера

Неправильная заправка автомобильного кондиционера сокращает ресурс компрессора, ухудшает охлаждение салона и может закончиться серьезным и дорогостоящим ремонтом. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service Валерий Чмелев.



«Самое частое нарушение — добавить фреон в кондиционер, не удалив старый хладагент, воздух и влагу. Правильная заправка требует откачки остатков, вакуумирования и проверки герметичности. Влага при работе образует кислоты, которые разъедают алюминиевые трубки, испаритель и конденсатор. В итоге получаем шумный и перегревающийся компрессор, риск коррозии изнутри и утечку фреона», — сказал эксперт.



Вторая ошибка — дозаправка по манометрам, без контроля массы хладагента. Завод указывает точное количество в граммах, и профессиональный сервис должен заправлять по весам. Заправка «на глаз» дает погрешность в десятки процентов. При недоливе система слабее охлаждает, компрессор работает дольше на повышенных оборотах. Перелив еще опаснее: растет давление и нагрузка на компрессор, возможны утечки, срабатывание клапана или даже гидроудар жидким хладагентом, отметил специалист.



Многие водители уверены, что кондиционер заправляют только фреоном. Но в контуре циркулирует хладагент с растворенным компрессорным маслом, которое смазывает детали. Типовая ошибка гаражной заправки — не добавить масло или залить лишнего. В первом случае компрессор работает на масляном голодании и быстро заклинивает, а во втором — лишнее масло занимает место фреона, оседает внизу и мешает системе правильно распределять хладагент, сказал Чмелев.

