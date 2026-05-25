Автоэксперт Кадаков спрогнозировал появление нового кроссовера на базе седана Senat 900

Платформа, лежащая в основе седана Senat 900, позволяет создавать не только флагманские длиннобазные модели, но и принципиально новые автомобили. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Сейчас Senat 900 – это премиум-седан нового российского бренда, планирующийся к запуску на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Фактически модель копирует Hongqi H9 – с поправкой на стилистическое оформление.

«Это современная модульная архитектура, появившаяся в 2024 году. И она позволяет заметно расширить модельный ряд. <...> Потенциально массовым продуктом может стать большой кроссовер на этой платформе. Такие автомобили у нас пока никто не выпускает и даже не планирует. Ниша Мерседесов GLE/GLS, BMW X5/X7 и прочих Рейндж Роверов с бензиновыми моторами никем не замещена — а электромобили и гибриды далеко не всем подходят», — сказал Кадаков.

Сам Senat 900 публично представят 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Там же раскроют планы по развитию полноприводной платформы и расширению модельного ряда, сообщает «За рулем».

Габариты полноприводного седана Senat 900 составляют 5140 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1500 мм в высоту. Задний диван может быть трехместным или двухместным с широким фиксированным подлокотником. Таким образом, новинка заметно уступает по размерам «оригинальному» Aurus Senat, который длиннее 5500 мм. Для модели будет доступен трехлитровый бензиновый двигатель V6 мощностью 326 л.с.

