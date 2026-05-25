«Байкер с ноги «влетел» во внедорожник»: на видео попала агрессия мотоциклиста в Москве

Baza: в Москве байкер ногой пытался разбить окно машины и попала на видео

В Москве байкер ударил автомобиль, из-за которого он чуть не попал в фатальную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Мотоциклист мчался по Дмитровскому шоссе на зеленый светофор, когда на середину проезжей части внезапно выехал красный джип Suzuki. Мотоциклисту удалось в последний момент уйти от столкновения — он резко сместился в сторону и на большой скорости объехал машину», – говорится в публикации.

По данным канала, после произошедшего байкер остановился на проезжей части, подошел к красной машине и ударил ее ногой боковому зеркалу. Водитель джипа сразу уехал.

Также сообщается, что мотоциклист догнал Suzuki, за рулем которого находилась женщина. Водительница сказала, что у нее не работал светофор, и он хотела сделать разворот. После мирной беседы люди разъехались. По словам байкера, красный автомобиль не получил повреждений: от удара зеркало закрылось.

