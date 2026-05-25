Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Стало известно, какие новые автомобили с льготной ставкой утильсбора чаще всего привозят в Россию

«Автостат» перечислил 17 популярных авто, ввозимых по льготной ставке утильсбора
Global Look Press

За период с декабря 2025 года по апрель 2026 года россияне активно ввозили новые автомобили, попадающие под льготный утилизационный сбор в размере 3,4 тыс. рублей. Аналитикой поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Общее количество ввезенных автомобилей составило около 22 тыс. единиц. Из них 87% (19 тыс.) произведены в Китае. Пятерка лидеров: Mazda CX-5 — 8,1 тыс. шт., Skoda Superb — 2 тыс шт., Kia Seltos — 1,6 тыс. шт., Nissan Qashqai — 1,5 тыс. шт., Volkswagen Tharu — 1,1 тыс. шт.

В числе других моделей, ввозимых с минимальным утилизационным сбором и без использования схем растаможки через Киргизию, — Hyundai Elantra, Honda Vezel, Skoda Karoq и Kamiq, Mazda CX-50 и CX-30, Kia K3 и K5, Nissan X-Trail, Mitsubishi ASX, Geely Coolray, Suzuki Jimny и другие, отметил эксперт.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее была названа средняя цена подержанного автомобиля в России.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!