Стало известно, какие новые автомобили с льготной ставкой утильсбора чаще всего привозят в Россию

За период с декабря 2025 года по апрель 2026 года россияне активно ввозили новые автомобили, попадающие под льготный утилизационный сбор в размере 3,4 тыс. рублей. Аналитикой поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Общее количество ввезенных автомобилей составило около 22 тыс. единиц. Из них 87% (19 тыс.) произведены в Китае. Пятерка лидеров: Mazda CX-5 — 8,1 тыс. шт., Skoda Superb — 2 тыс шт., Kia Seltos — 1,6 тыс. шт., Nissan Qashqai — 1,5 тыс. шт., Volkswagen Tharu — 1,1 тыс. шт.

В числе других моделей, ввозимых с минимальным утилизационным сбором и без использования схем растаможки через Киргизию, — Hyundai Elantra, Honda Vezel, Skoda Karoq и Kamiq, Mazda CX-50 и CX-30, Kia K3 и K5, Nissan X-Trail, Mitsubishi ASX, Geely Coolray, Suzuki Jimny и другие, отметил эксперт.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

