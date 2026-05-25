«Облапал грязным способом»: мигрант на велосипеде потрогал школьницу и попал на камеру

В Жуковском районе Калужской области несовершеннолетний мигрант потрогал школьницу во время поездки на велосипеде. Об этом сообщает «Канал Евгения Серкина».

«Мигрант облапал грязным способом несовершеннолетнюю девочку. Заявление в полицию написано. Заявление в следственный комитет написано тоже. За это происшествие извинения на камеру не принимаются. <...> На допросе в полиции женщинам нужен был переводчик. А это граждане РФ», – сообщила соседка потерпевшей.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как велосипедист подъезжает к девушке, трогает ее за интимное место и уезжает, при этом после произошедшего школьница останавливается и проверяет, чтобы мигрант уехал.

По данным канала, нарушителя привлекли к ответственности за хулиганство. Кроме того, правоохранители составили протокол на родителей водителя велосипеда за неисполнение родительских обязанностей. В настоящее время СК продолжает расследование уголовного дела по данному факту.

