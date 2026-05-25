Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Появились фото нового компактного пикапа Volkswagen Tukan без камуфляжа

Журнал Motor опубликовал фото нового пикапа Volkswagen Tukan
Motor

Портал Motor опубликовал изображения будущего компактного пикапа Volkswagen Tukan, предназначенного для рынков Бразилии и других стран Южной Америки. Дизайнеры журнала «сняли» камуфляж с официальных снимков, предоставленных концерном 20 мая, и воссоздали оригинальный облик новинки.

Tukan создан для конкуренции с популярными в регионе моделями — Fiat Strada, Fiat Toro, Chevrolet Montana, а также с будущим Renault Niagara. Внешне пикап сочетает черты кроссовера и грузового автомобиля: короткий капот, двухрядная кабина и небольшой грузовой отсек. Передняя часть с узкими светодиодными фарами и решеткой радиатора напоминает европейскую модель VW T-Roc. Автомобиль также получил развитые колесные арки, рейлинги на крыше и дуги за кабиной.

В основу Tukan легла модифицированная платформа MQB, знакомая по Volkswagen T-Cross. Однако для улучшения грузоподъемности инженеры отказались от более комфортной торсионной балки в пользу неразрезного заднего моста и рессорной подвески — как у прямого конкурента Fiat Strada.

Ожидается, что пикап получит мягкую гибридную систему на базе 1,5-литрового турбомотора TSI. Для удешевления начальных версий предусмотрен 1,0-литровый турбодвигатель.

Серийный выпуск Tukan наладят на заводе Volkswagen в Сан-Жозе-дус-Пиньяйсе (Бразилия). Товарную версию представят во время чемпионата мира по футболу 2026 года, а продажи начнутся через несколько месяцев после этого. Пикап станет одной из 21 новой модели Volkswagen для Латинской Америки, которые концерн планирует выпустить до 2028 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее была названа средняя цена подержанного автомобиля в России.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!