Появились фото нового компактного пикапа Volkswagen Tukan без камуфляжа

Портал Motor опубликовал изображения будущего компактного пикапа Volkswagen Tukan, предназначенного для рынков Бразилии и других стран Южной Америки. Дизайнеры журнала «сняли» камуфляж с официальных снимков, предоставленных концерном 20 мая, и воссоздали оригинальный облик новинки.

Tukan создан для конкуренции с популярными в регионе моделями — Fiat Strada, Fiat Toro, Chevrolet Montana, а также с будущим Renault Niagara. Внешне пикап сочетает черты кроссовера и грузового автомобиля: короткий капот, двухрядная кабина и небольшой грузовой отсек. Передняя часть с узкими светодиодными фарами и решеткой радиатора напоминает европейскую модель VW T-Roc. Автомобиль также получил развитые колесные арки, рейлинги на крыше и дуги за кабиной.

В основу Tukan легла модифицированная платформа MQB, знакомая по Volkswagen T-Cross. Однако для улучшения грузоподъемности инженеры отказались от более комфортной торсионной балки в пользу неразрезного заднего моста и рессорной подвески — как у прямого конкурента Fiat Strada.

Ожидается, что пикап получит мягкую гибридную систему на базе 1,5-литрового турбомотора TSI. Для удешевления начальных версий предусмотрен 1,0-литровый турбодвигатель.

Серийный выпуск Tukan наладят на заводе Volkswagen в Сан-Жозе-дус-Пиньяйсе (Бразилия). Товарную версию представят во время чемпионата мира по футболу 2026 года, а продажи начнутся через несколько месяцев после этого. Пикап станет одной из 21 новой модели Volkswagen для Латинской Америки, которые концерн планирует выпустить до 2028 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее была названа средняя цена подержанного автомобиля в России.