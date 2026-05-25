Названа причина ДТП, в котором разбился автобус с иностранцами

SHOT: водитель автобуса, в котором ехали 40 граждан из КНДР, мог уснуть за рулем
В Нижегородской области водитель автобуса, в котором ехали 40 граждан из Северной Кореи, мог уснуть за рулем и спровоцировать ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«При этом мужчина заявил, что авария произошла из-за «Газели», которая ехала впереди. Якобы водитель грузовика совершил резкий маневр, после чего автобус въехал в него, вылетел на встречку, а затем в кювет», – говорится в публикации.

По данным канала, у пострадавших в ДТП медики диагностировали травмы легкой степени тяжести. Известно, что граждане Северной Кореи являются рабочими. В настоящее время они ждут резервный автобус.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в результате аварии автобус выехал за пределы проезжей части. В момент ДТП транспорт получил повреждения: у него полностью разбита передняя часть. По данным SHOT, автобус врезался в «Газель», выехал на встречную полосу движения и вылетел в кювет. Среди пострадавших – пять туристов из Северной Кореи и двое водителей.

