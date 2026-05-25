Россиянам назвали главные опасности летней жары для автомобильных шин

«Кордиант» перечислил 3 фактора, которые разрушают шины в сильную жару
ako photography/Shutterstock/FOTODOM

Летние шины рассчитаны на температуру до +55 °C по нормативам, однако в движении их рабочая температура поднимается на несколько десятков градусов выше. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов холдинга «Кордиант».

По словам специалистов, самые критические условия для шин возникают при сочетании нескольких факторов: жара, раскаленный асфальт, полная загрузка машины и интенсивное движение — либо на высокой скорости, либо с частыми торможениями. На трассе шина греется в основном из-за сопротивления качению, а в городе — еще и от тепла, исходящего от тормозных механизмов.

В такой ситуации протектор изнашивается намного быстрее. Кроме того, повышается риск внутренних разрушений, особенно если шины ранее ремонтировались или эксплуатируются с нарушениями — например, при пониженном давлении. Если шина подкачана всего до 1–1,5 атмосферы (а визуально это часто незаметно), то в движении она будет перегреваться еще сильнее, что может привести к ее внезапному разрыву прямо на ходу. При этом эксперты напоминают: давление в шинах на жаре естественным образом повышается, и специально снижать его не нужно.

До этого руководитель техподдержки Ikon Tyres Александр Пархомчук рассказал «Газете.Ru» о пяти главных ошибках при смене колес.

Одной из главных ошибок при подборе колес является несоответствие типоразмера шины и диска. Поэтому при покупке следует убедиться, что шины соответствуют дискам по посадочному диаметру, ширине обода и вылету. Игнорирование этого требования может привести к серьезным проблемам в дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Ранее россиянам рассказали, почему не надо ездить на зимней резине в теплую погоду.

 
