«Гигантская авария»: увеличилось число пострадавших в жестком ДТП в Подмосковье

В Подмосковье 18 человек пострадали в жестком ДТП с 13 авто

В Московской области на Ярославском шоссе 18 человек пострадали в массовой аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Авария произошла на 43-м километре трассы. Серьезные повреждения получили как легковые автомобили, так и грузовики. Часть машин оказалась перевернута, некоторые — сильно деформированы после серии столкновений. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин полностью разбиты и смяты кузова, еще часть — перевернуты.

Кроме того, движение транспорта в сторону столицы оказалось сильно затруднено: образовалась огромная пробка. В результате произошедшего один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, водитель грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу движения и врезался в 12 автомобилей.

25 мая стало известно, что минивэн экс-футболиста «Спартака» Александра Прудникова попал в жесткое ДТП и опрокинулся на Ломоносовском проспекте в Москве.

Ранее были раскрыты новые детали ДТП, в котором опрокинулся футболист «Спартака».