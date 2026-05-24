Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

«Не в адеквате»: футболист Прудников прокомментировал ДТП и раскрыл детали

SHOT: в момент жесткого ДТП футболист Прудников не находился в своем Voyah Dream
Telegram-канал «SHOT»

Футболиста Александра Прудникова не было в автомобиле Voyah Dream в момент аварии. Об этом сообщает SHOT.

«Пострадавшая из машины футболиста Прудникова ехала в нем с водителем. По уточненной информации, спортсмена в момент ДТП в авто не было, он приехал на место ЧП позже. Александр подтвердил эти сведения», – говорится в публикации.

По словам футболиста, водитель Porsche, виновник аварии, находится «не в адеквате». Очевидцы рассказали, что мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

ДТП произошло днем 24 мая. Водитель Porsche пошел на обгон на Ломоносовском проспекте, после чего на высокой скорости врезался в заднее крыло автомобиля футболиста. От удара обе машины вылетели на газон, при этом минивэн с водителем спортсмена и пассажиркой перевернулся в воздухе и приземлился на крышу. В результате произошедшего Voyah Dream получил серьезные повреждения. По данным Дептранса столицы, в настоящее время движение транспорта из-за ДТП затруднено.

Александр Прудников является серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака». Он более известен по прозвищу «Слон».

Ранее россиянин чуть не сгорел заживо в своей новой Mazda в Паттайе.

 
Теперь вы знаете
Контроль за наличными, сильнейший рубль и скромные дивиденды. Топ-новости про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!