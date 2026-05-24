«Увезли на скорой»: раскрыты новые детали ДТП, в котором опрокинулся футболист «Спартака»

Пассажирка минивэна, за рулем которого был экс-футболист «Спартака» Александр Прудниковов, получила травмы в ДТП. Об этом сообщает SHOT.

«Женщину увезли с места аварии на скорой. Выясняется, кем она приходится спортсмену и в каком находится состоянии», – говорится в публикации.

По данным Baza, виновником аварии стал водитель Porsche. Мужчина пошел на обгон на Ломоносовском проспекте, после чего на высокой скорости врезался в заднее крыло автомобиля футболиста. От удара обе машины вылетели на газон, при этом минивэн со спортсменом и его пассажиркой перевернулся в воздухе и приземлился на крышу. В результате произошедшего Voyah Dream получил серьезные повреждения.

ДТП произошло днем 24 мая. По данным Дептранса столицы, в настоящее время движение транспорта из-за ДТП затруднено.

Александр Прудников является серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака». Он более известен по прозвищу «Слон».

