«Что-то взорвалось»: в Набережных Челнах автобус с людьми вспыхнул на дороге

В Набережных Челнах загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Это произошло на Хасана Туфана. По словам очевидцев, когда пожар разгорелся, в машине что-то взорвалось», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как автобус горит на проезжей части, при этом пламя охватило транспорт полностью.

До этого в Улан-Удэ Toyota Land Cruiser влетел в жилой дом. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением, вылетел с дороги и после кульбита врезался в дом. На размещенных в сети кадрах видно, что Toyota получила серьезные повреждения и приземлилась на боковую часть. На место приехали спасатели.

В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали еще двоих пассажиров с тяжелыми травмами. Женщина, которая в момент аварии находилась в доме, не пострадала.

Ранее полицейская машина разбилась на КАД.