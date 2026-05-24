В Улан-Удэ внедорожник влетел в дом, люди не выжили

В Улан-Удэ Toyota Land Cruiser с людьми разбилась, влетев в дом

В Улан-Удэ Toyota Land Cruiser влетел в жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Бурятии».

«По предварительным данным сегодня утром на ул. Социальной 37-летний водитель «Тойота Лэнд Крузер» не справился с управлением, съехал с дороги, перевернулся и врезался в дом», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения и приземлилась на боковую часть. На место аварии приехали спасатели.

По данным канала, в результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали еще двоих пассажиров с тяжелыми травмами. Женщина, которая в момент аварии находилась в доме, не пострадала.

