Водитель разбился об столб в Москве, появились первые кадры

В Москве Volkswagen с человеком влетел в столб, водитель не выжил

В Москве иномарка врезалась в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«На съезде с Ленинградского на Шереметьевское шоссе Фольксваген влетел в столб. Обстоятельства выясняются», – говорится в публикации.

На размещенных в сети и кадрах видно, что в результате аварии иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта смят и разбит кузов, у него отсутствует крыша. По данным МВД, водитель Volkswagen получил травмы, несовместимые с жизнью.

