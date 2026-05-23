Попытка скрыться от ДПС закончилась для кузбассовца составлением 23 протоколов

В Новокузнецке водитель Lada Priora получил 23 протокола за погоню от ГИБДД
В Новокузнецке сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, подали сигнал об остановке тонированному автомобилю Lada Priora. Однако водитель не выполнил требование и, набирая скорость, продолжил движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Кузбасса».

Во время продолжительной погони автомобилист не справился с управлением, совершив столкновение с автобусом. В результате аварии в медицинское учреждение были доставлены сам нарушитель, его пассажирка, а также пассажирка автобуса.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что 20-летний водитель «Приоры» не имеет водительского удостоверения. В отношении нарушителя было составлено 23 протокола, в том числе 9 — за выезд на полосу встречного движения и 7 — за проезд на запрещающий сигнал светофора.

