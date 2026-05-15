Сугробы 12 метров: джипы с людьми попали в пургу на Камчатке, появились кадры

На Камчатке автомобили с людьми попали в майскую пургу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Компания на внедорожниках отправилась к Верхне-Опалинским горячим источникам, но за перевалом их внезапно встретила зима. По словам очевидцев, такая погода в тех местах обычно бывает в феврале. Вместо четырех часов дорога заняла полдня», – говорится в публикации.

На записи видно, как автомобили пытаются проехать через высокие сугробы. По данным канала, из-за метели водители двигались практически вслепую, а порывы ветра достигали 25 метров в секунду. На дороге образовалась пробка из 14 машин. Автомобили застревали в ямах, и участники движения вытягивали друг друга.

