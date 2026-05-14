Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Автомобили

Новый робот Toyota побил мировой рекорд по штрафным броскам в баскетболе

Робот Toyota CUE7 забил 2020 штрафных бросков подряд
YouTube

Компания Toyota создала робота, который побил мировой рекорд по штрафным броскам в баскетболе. Об этом сообщает Carscoops.

Toyota, известная как крупнейший в мире автопроизводитель, занимается не только автомобилями. Компания начинала с производства автоматических ткацких станков еще в начале 1920-х годов, а к выпуску машин приступила только в 1934 году. В 2026 году Toyota расширяет свою деятельность в сфере робототехники: ее новейшая разработка умеет забрасывать мяч в баскетбольную корзину.

Версия баскетбольного робота Toyota CUE получила обозначение CUE7. Его дебют состоялся на домашнем матче команды Alvark Tokyo. Робот представлен как новейший продукт в рамках проекта CUE автопроизводителя.

Проект CUE стартовал в 2017 году. В настоящее время над ним трудятся волонтеры из инженерного общества Toyota, стремясь разработать искусственный интеллект с нуля. Уже к 2019 году робот CUE установил мировой рекорд Гиннесса, выполнив 2020 последовательных штрафных бросков — достижение, не имеющее аналогов среди человекоподобных роботов.

Ранее Toyota выпустила самый дешевый внедорожник в линейке.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!