Новый робот Toyota побил мировой рекорд по штрафным броскам в баскетболе

Компания Toyota создала робота, который побил мировой рекорд по штрафным броскам в баскетболе. Об этом сообщает Carscoops.

Toyota, известная как крупнейший в мире автопроизводитель, занимается не только автомобилями. Компания начинала с производства автоматических ткацких станков еще в начале 1920-х годов, а к выпуску машин приступила только в 1934 году. В 2026 году Toyota расширяет свою деятельность в сфере робототехники: ее новейшая разработка умеет забрасывать мяч в баскетбольную корзину.

Версия баскетбольного робота Toyota CUE получила обозначение CUE7. Его дебют состоялся на домашнем матче команды Alvark Tokyo. Робот представлен как новейший продукт в рамках проекта CUE автопроизводителя.

Проект CUE стартовал в 2017 году. В настоящее время над ним трудятся волонтеры из инженерного общества Toyota, стремясь разработать искусственный интеллект с нуля. Уже к 2019 году робот CUE установил мировой рекорд Гиннесса, выполнив 2020 последовательных штрафных бросков — достижение, не имеющее аналогов среди человекоподобных роботов.

