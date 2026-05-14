В Европе начались продажи китайского клона пикапа Land Rover Defender

В Европе стартовали продажи пикапа BAW 212 с дизайном Land Rover Defender

Немецкий импортер Indimo Automotive начал продажи в Европе китайского пикапа BAW 212. Автомобиль сочетает дизайн двух культовых внедорожников: сбоку он похож на Land Rover Defender, а передняя часть с круглыми фарами стилизована под Toyota Land Cruiser FJ40. Об этом сообщает Carscoops.

Габариты BAW 212: длина 5469 мм, ширина 1950 мм, высота 1970 мм, колесная база 3488 мм. Автомобиль всего на 69 мм короче Jeep Gladiator. Длина грузового отсека — 1555 мм.

В салоне — 10,25-дюймовая цифровая панель и 12,3-дюймовый экран мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay. Европейская версия получила подогрев и вентиляцию передних сидений, беспроводную зарядку, 8 динамиков и двухзонный климат-контроль.

У полноприводного BAW 212 рамная конструкция. Дорожный просвет — 250 мм (больше, чем у Ford Ranger Wildtrak).

Под капотом — 2,3-литровый турбодизель (188 л.с., 500 Нм), который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость — 160 км/ч. Предусмотрено 10 режимов движения, включая «Снег», «Песок», «Камни», «Грязь» и «Брод».

Цена в Германии стартует от €42 тыс. (4,1 млн рублей по текущему курсу).

