Глава BMW ушел на пенсию

Крестный отец Neue Klasse: из BMW уходит на пенсию легендарный Оливер Ципсе
Павел Бедняков/РИА Новости

Оливер Ципсе официально покинул пост председателя правления BMW Group, проработав в компании 35 лет. Об этом сообщает IT Home. Его уход состоялся сразу после завершения 106-го годового собрания акционеров.

С 14 мая 2026 года компанию BMW возглавил Милан Неделькович, ранее отвечавший за производственный сектор. Отмечается, что Ципсе должен был выйти на пенсию в соответствии с ранее утвержденным планом. Однако в 2023 году его контракт был продлен, но только до 2026 года.

Новому главе BMW 57 лет, он начал карьеру в компании в 1993 году с позиции ученика, после чего руководил заводами в Оксфорде, Лейпциге и Мюнхене, а также занимал пост старшего вице-президента по качеству. Контракт Недельковича в должности председателя правления рассчитан до 2031 года.

До этого были названы 10 семейных кроссоверов, которые никогда не ломаются.

В частности, лучший результат — 85 баллов из 100 — показал Chevrolet Blazer, который вдобавок оказался одним из самых экономичных в обслуживании. Кроме того, в отношении модели не было ни одной отзывной кампании.

