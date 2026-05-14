Глава BMW ушел на пенсию

Оливер Ципсе официально покинул пост председателя правления BMW Group, проработав в компании 35 лет. Об этом сообщает IT Home. Его уход состоялся сразу после завершения 106-го годового собрания акционеров.

С 14 мая 2026 года компанию BMW возглавил Милан Неделькович, ранее отвечавший за производственный сектор. Отмечается, что Ципсе должен был выйти на пенсию в соответствии с ранее утвержденным планом. Однако в 2023 году его контракт был продлен, но только до 2026 года.

Новому главе BMW 57 лет, он начал карьеру в компании в 1993 году с позиции ученика, после чего руководил заводами в Оксфорде, Лейпциге и Мюнхене, а также занимал пост старшего вице-президента по качеству. Контракт Недельковича в должности председателя правления рассчитан до 2031 года.

