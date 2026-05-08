В Москве ограничили скорость движения курьеров

В Москве начали проверять курьеров и следить за их скоростью

В Москве для всех курьеров внедрили обязательную верификацию документов, ежедневный фотоконтроль и автоматическую регулировку скорости, сообщает столичный Дептранс.

Как передает «Интерфакс», перед выходом на смену курьеры должны подтвердить свои документы и пройти фотоконтроль. Автоматически контролируется также скорость их передвижения на велосипедах, мопедах и средствах индивидуальной мобильности.

Новый регламент вводит персональную ответственность курьеров, технический надзор и оперативное реагирование на нарушения. Благодаря специальным модулям максимальная скорость доставщиков ограничена 25 км/ч, а в «медленных зонах» превысить лимит технически невозможно. Обновление базы данных в реальном времени позволяет мгновенно выписывать штрафы или блокировать аккаунты.

Заместитель мэра Максим Ликсутов сообщил, что ежедневно в Москве доставляют более 700 тыс. заказов. Автоматизация контроля и проверка личности, по его словам, повысили доверие горожан к службам доставки до 80% за два года.

