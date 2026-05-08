Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

В Москве ограничили скорость движения курьеров

В Москве начали проверять курьеров и следить за их скоростью
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В Москве для всех курьеров внедрили обязательную верификацию документов, ежедневный фотоконтроль и автоматическую регулировку скорости, сообщает столичный Дептранс.

Как передает «Интерфакс», перед выходом на смену курьеры должны подтвердить свои документы и пройти фотоконтроль. Автоматически контролируется также скорость их передвижения на велосипедах, мопедах и средствах индивидуальной мобильности.

Новый регламент вводит персональную ответственность курьеров, технический надзор и оперативное реагирование на нарушения. Благодаря специальным модулям максимальная скорость доставщиков ограничена 25 км/ч, а в «медленных зонах» превысить лимит технически невозможно. Обновление базы данных в реальном времени позволяет мгновенно выписывать штрафы или блокировать аккаунты.

Заместитель мэра Максим Ликсутов сообщил, что ежедневно в Москве доставляют более 700 тыс. заказов. Автоматизация контроля и проверка личности, по его словам, повысили доверие горожан к службам доставки до 80% за два года.

Ранее объяснили, как будут действовать новые нормы о лишении прав по болезни.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!