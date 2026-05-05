Россиянам рассказали, можно ли поспать за рулем, если машиной управляет автопилот

Спать за рулем машины при включенном автопилоте запрещено, об этом «Газете.Ru» заявил адвокат Сергей Жорин. Водитель несет ответственность за ошибки автопилота и обязан следить за дорогой постоянно, подчеркнул эксперт.

«ПДД запрещают управлять автомобилем в болезненном или утомленном состоянии, если это ставит под угрозу безопасность движения. Отдельной универсальной статьи «за сон при включенном автопилоте» нет, но если спящая поездка закончится выездом на встречку, ДТП или вредом здоровью, отвечать придется уже за конкретные последствия. Ответственность может быть от административной до уголовной при тяжком вреде или смерти», — сказал он.

Ранее россиян предупредили о лишении прав, если автопилот пересечет двойную сплошную.