«Унесло на глубину»: россиянин на минивэне Toyota вылетел в реку

В Приморье Toyota Isis с человеком в салоне унесло на глубину реки

В Приморском крае водитель минивэна вылетел в реку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В воскресенье, 3 мая, при движении со стороны села Новопокровка в направлении Новокрещенки 47-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Toyota Isis, допустив съезд транспортного средства в реку Большая Уссурка. Водным течением автомобиль унесло на глубину, где он опустился на дно», – говорится в публикации.

По данным канала, местные жители достали автомобиль из воды. Все это время водитель иномарки находился в салоне: мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Также сообщается, что водительский стаж автомобилиста – 25 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД за последние два года приморца не привлекали.

