Дептранс Москвы сообщил о значительном перевесе грузовика, попавшего в ДТП на МКАД

Дептранс: попавший в аварию на МКАД грузовик имел перевес почти в 16 тонн

Попавший в дорожно-транспортное происшествие на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) грузовик имел перевес почти в 16 тонн. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что допустимая масса грузового автомобиля в снаряженном состоянии составляет 25 тонн. Между тем, проведенное после аварии взвешивание транспортного средства показало 40,840 тонн.

Авария произошла днем 4 мая 2026 года на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе Тёплого Стана. Грузовик КамАЗ протаранил 14 автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека, среди них — двое детей.

Столичный дептранс сообщил, что причиной аварии стал отказ тормозной системы у грузового автомобиля. Водитель КамАЗа подтвердил эту версию.

