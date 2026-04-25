СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Ленобласти

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после столкновения автобуса и грузовика в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает СК.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области Митяеву Д.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении.

Авария произошла накануне вечером на трассе на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчинском районе Ленобласти – столкнулись грузовик и пассажирский автобус. По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель фуры проехал на красный свет и столкнулся с маршрутным автобусом ПАЗ. Один из пассажиров автобуса, 63-летний мужчина, скончался на месте до приезда скорой помощи, водитель автобуса умер позже в больнице, сообщили в полиции.

В МЧС уточнили, что десять пострадавших отправлены на стационарное лечение, в их числе четверо – в тяжелой степени, шестеро – средней тяжести. Также 13 человек, среди них двое детей, направлены на амбулаторное лечение по месту проживания.

