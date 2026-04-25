Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Ленобласти

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после столкновения автобуса и грузовика в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает СК.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области Митяеву Д.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении.

Авария произошла накануне вечером на трассе на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчинском районе Ленобласти – столкнулись грузовик и пассажирский автобус. По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель фуры проехал на красный свет и столкнулся с маршрутным автобусом ПАЗ. Один из пассажиров автобуса, 63-летний мужчина, скончался на месте до приезда скорой помощи, водитель автобуса умер позже в больнице, сообщили в полиции.

В МЧС уточнили, что десять пострадавших отправлены на стационарное лечение, в их числе четверо – в тяжелой степени, шестеро – средней тяжести. Также 13 человек, среди них двое детей, направлены на амбулаторное лечение по месту проживания.

Ранее МЧС показало видео с места жесткого ДТП с фурой в Ленобласти.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
