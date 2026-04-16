Россиянам напомнили о наказании за несвоевременную замену шин

В ГИБДД россиян предупредили о штрафах за игнорирование требования замены шин
Евгений Одиноков/РИА Новости

Российским водителям посоветовали свериться с правилами по замене зимних шин на летние, напомнив, что за несвоевременную «переобувку» авто грозит ответственность. Как сообщили RT в Госавтоинспекции МВД РФ, главным критерием является среднесуточная температура воздуха.

«Если на протяжении нескольких дней температура воздуха держится в районе +5…+7 °C и выше, такие условия будут оптимальными для смены резины», — отметили в ведомстве.

Если вовремя не заменить резину, то это негативно повлияет на управляемость автомобиля, повысит риск ДТП. Поэтому по действующим нормам вождение легковой машины весом не более 3,5 тонн на шипованных шинах летом в период с июня по август наказывается по КоАП штрафом в размере 500 рублей.

Однако чаще всего сотрудники Госавтоинспекции стараются ограничиваться предупреждениями, проводить с водителями разъяснительные беседы и требовать соблюдения ПДД, в том числе в части смены резины. Акцент делается на профилактике и предупреждении, а не на взимании штрафов, заключили в ведомстве.

Ученые ранее рассказали, как выбрать летние шины в зависимости от климата и стиля вождения.

 
