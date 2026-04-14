У россиян проснулся интерес к кроссоверам Lynk & Co 06

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Автомобили

Россияне заинтересовались кроссоверами Lynk & Co 06 из-за утильсбора
Autohome

Продавцы в РФ начали ввоз кроссоверов Lynk & Co 06. Из-за роста утильсбора на машины мощнее 160 л.с. спрос сместился в сторону «доутильных» (менее мощных) машин. Об этом журналу Motor рассказал один из дилеров, торгующих автомобилями по системе параллельного импорта.

Как отмечают продавцы, после ужесточения правил ввоза автомобилей на территорию РФ наблюдается рост спроса на кроссоверы Lynk & Co 06 с двигателем мощностью 155 л.с. Стоимость такого автомобиля на российском рынке составляет от 2,3 до 2,6 миллиона рублей.

Модель Lynk & Co 06 базируется на модульной платформе BMA, что делает ее ближайшим родственником Geely Coolray. Технические характеристики: длина — 4350 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1625 мм.

Базовая версия уже включает 9 подушек безопасности, автопарковщики, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, бесключевой запуск, светодиодные фары и ряд других опций.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!