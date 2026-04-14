У россиян проснулся интерес к кроссоверам Lynk & Co 06

Продавцы в РФ начали ввоз кроссоверов Lynk & Co 06. Из-за роста утильсбора на машины мощнее 160 л.с. спрос сместился в сторону «доутильных» (менее мощных) машин. Об этом журналу Motor рассказал один из дилеров, торгующих автомобилями по системе параллельного импорта.

Как отмечают продавцы, после ужесточения правил ввоза автомобилей на территорию РФ наблюдается рост спроса на кроссоверы Lynk & Co 06 с двигателем мощностью 155 л.с. Стоимость такого автомобиля на российском рынке составляет от 2,3 до 2,6 миллиона рублей.

Модель Lynk & Co 06 базируется на модульной платформе BMA, что делает ее ближайшим родственником Geely Coolray. Технические характеристики: длина — 4350 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1625 мм.

Базовая версия уже включает 9 подушек безопасности, автопарковщики, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, бесключевой запуск, светодиодные фары и ряд других опций.

