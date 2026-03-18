В России рекордно подорожают запчасти из-за войны на Ближнем Востоке

Motor: автозапчасти в РФ подорожают на 30% из-за войны в Иране
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке спровоцирует резкий рост цен на автомобильные компоненты в РФ. Об этом журналу Motor рассказала директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Сегодня основной фактор изменения цен — удорожание логистики. Фрахтовые ставки по альтернативным маршрутам уже выросли вдвое, и это напрямую закладывается в конечную стоимость запчастей. Импортные товары, в том числе автозапчасти, могут подорожать на 15−30% в ближайшие месяцы, если кризис затянется», — заявила Овчинникова.

Наиболее уязвимым оказался канал параллельного импорта через Объединенные Арабские Эмираты и Ормузский пролив — на этот регион приходилось до 40–60% оригинальных деталей для иномарок, особенно премиального сегмента.

Быстрее всего подорожание затронет оригинальные компоненты для премиальных автомобилей, которые традиционно доставлялись именно через ближневосточные хабы. Позже рост цен распространится на неоригинальные аналоги и расходные материалы. Кроме того, сбои в работе логистики увеличат сроки ожидания по ряду позиций. Сильнее всего дефицит может ударить по кузовным элементам, оптике, электронным блокам, а также запчастям для праворульных машин и редких моделей, логистика которых была наиболее сложной.

Тем не менее, полного исчезновения запчастей не ожидается. Российский импорт сейчас диверсифицирован: значительная доля поставок приходится на Китай и прямые азиатские маршруты, которые практически не зависят от ситуации в Ормузском проливе.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей группы Sollers.

 
