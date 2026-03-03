Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

В США сотрудник Госдепа порезал ножом человека после ДТП

Сотрудник Госдепа США расправился с человеком после дорожного конфликта
Global Look Press

На трассе недалеко от Вашингтона сотрудник Госдепа США напал с ножом на человека после конфликта на дороге. Об этом сообщает портал The Daily Caller.

«Подозреваемый, Джаред Лламадо из Маклина, штат Вирджиния, работал в департаменте во время предполагаемого ножевого ранения», — говорится в публикации.

1 марта на трассе произошло ДТП, участником которого стал 32-летний сотрудник Госдепа. После аварии мужчина нанес ножевые ранения четырем людям. Травмы, которые получила 39-летняя женщина, оказались несовместимыми с жизнью. Остальных пострадавших с тяжелыми ранениями доставили в больницу. По данным портала, прибывшие сотрудники полиции выстрелили в нарушителя в целях самообороны. Работник Госдепа не выжил.

В Госдепартаменте подтвердили, что участником происшествия стал сотрудник дипломатической службы: нарушитель работал там с сентября 2024 года и занимал должность специалиста по информационным технологиям и программному обеспечению. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее на МКАД частично перекрыли движение после ДТП с грузовиком.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!