В США сотрудник Госдепа порезал ножом человека после ДТП

На трассе недалеко от Вашингтона сотрудник Госдепа США напал с ножом на человека после конфликта на дороге. Об этом сообщает портал The Daily Caller.

«Подозреваемый, Джаред Лламадо из Маклина, штат Вирджиния, работал в департаменте во время предполагаемого ножевого ранения», — говорится в публикации.

1 марта на трассе произошло ДТП, участником которого стал 32-летний сотрудник Госдепа. После аварии мужчина нанес ножевые ранения четырем людям. Травмы, которые получила 39-летняя женщина, оказались несовместимыми с жизнью. Остальных пострадавших с тяжелыми ранениями доставили в больницу. По данным портала, прибывшие сотрудники полиции выстрелили в нарушителя в целях самообороны. Работник Госдепа не выжил.

В Госдепартаменте подтвердили, что участником происшествия стал сотрудник дипломатической службы: нарушитель работал там с сентября 2024 года и занимал должность специалиста по информационным технологиям и программному обеспечению. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

