Россиянам рассказали, когда появится микроавтобус возрожденного бренда «Руссо-Балт»

В микроавтобусе возрожденной марки «Руссо-Балт», который представят в 2027 году, будет 12 пассажирских мест, не считая водительского. Об этом журналу Motor рассказал представитель пермской автокомпании.

«Пассажирская версия на базе фургона будет на 12 человек, появится в 2027 году. Но скорее всего в конце года», — рассказал официальный представитель «Руссо-Балта».

В начале 2026 года возрожденная марка «Руссо-Балт» представила свою дебютную модель — электрический фургон F200. Автомобиль будет выпускаться под заказ, его стартовая цена — 6,5 млн рублей. Первые поставки клиентам намечены на январь 2027 года.

Модель еще проходит сертификацию. Электрофургон рассчитан на перевозку до 1 тыс. килограммов груза, а для управления достаточно прав категории «B». Кузов собран вручную из цельных панелей методом сварки.

Оригинальные «Руссо-Балты» производились в период с 1909 по 1918 год. За это время было собрано несколько сотен автомобилей.

Ранее BYD представил салон Song Ultra EV с экранами и раскладной кроватью.