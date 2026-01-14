Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Крабы и устрицы на 18 часов заблокировали движение по магистрали в Ирландии

В Ирландии крабы и устрицы заблокировали движение по магистрали
Police Department

В Ирландии из-за ДТП с грузовиком, перевозившим 15 тыс. крабов на 18 часов был заблокирован проезд по автодороге. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

«Ракообразные, стоимость которых составляла около €60 тыс. и которые предназначались для магазинов и ресторанов в Португалии, высыпались из алюминиевых контейнеров после аварии возле Каррикмакуигли в Редкасле», — отмечается в публикации.

Из-за рассыпавшихся по дороге крабов, а также омаров и устриц, которые перевозил грузовик, движение было заблокировано на 18 часов. Для сбора рассыпавшегося груза и подъема лежащего на боку большегруза было привлечено 10 человек, а также мощный автокран. Собранных с дороги ракообразных переупаковали и отправили по назначению, в Португалию. Рабочим удалось спасти 95% груза.

Ранее москвич построил гараж для своей машины из снега.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27621937_rnd_1",
    "video_id": "record::171b8a13-8758-4ff4-8818-4d19610e869e"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+