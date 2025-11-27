В России собрали первый экземпляр автомобиля «Атом» серии RT

В Москве с конвейера сошел первый автомобиль «Атом» серии PT

В Москве, на конвейере завершилась сборка первого автомобиля «Атом» серии PT, после чего начнется запуск серийных продаж «Атома». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

«Серия PT (Plant Trial) необходима для одобрения и отработки всей цепочки производственного процесса в серийном режиме. При этом машины PT-серии являются полноценными авто, созданными по тем же технологиям и стандартам, которые будут применяться в серийном производстве», — сообщает агентство.

По размерам электрокар «Атом» сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получил полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины только задний. Силовая установка может развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергию для преодоления 100 км.

Ранее на российский рынок вышла новая китайская марка.