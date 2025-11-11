«Дагестанская схема» импорта Changan в РФ распространилась по всей стране

Продавцы начали предлагать на популярных классифайдах автомобили Changan, ввезенные из Киргизии и не растаможенные в РФ, выяснила «Газета.Ru». По так называемой «дагестанской схеме» машины предлагаются от Северного Кавказа до Центрального федерального и Сибирского округов.

Наибольшее количество объявлений о продаже автомобилей, зарегистрированных на граждан Киргизии, размещают в популярных классифайдах жители республик Северного Кавказа, в том числе Дагестана, Чечни и Ингушетии. Объявления о продаже таких автомобилей встречаются также в Поволжье, Сибири и в Северо-Западном регионе России.

Преимущественно по этой схеме продают китайской марки Changan: кроссоверы Uni-Z, CS75 Plus, X5 Plus и другие. Покупателям предлагают по цене 1,2-1,5 млн рублей приобрести автомобили по генеральной доверенности от собственника на три года с возможностью ее продления. Аналогичные автомобили после полной таможенной очистки стоят в России 2,7-2,9 млн рублей.

О том, что представляет собой «дагестанская схема» по ввозу автомобилей из Киргизии и какие риски она несет для покупателей, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России был установлен рекорд ввоза иномарок.