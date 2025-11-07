В старых автомобилях BMW X5 нашли серьезные дефекты

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает 5 тыс. кроссоверов X5 из-за неисправных надувных подушек безопасности. Об этом сообщает carscoops.com.

Это касается автомобилей, выпущенных в период с 2000 по 2001 год. На заводе при монтаже подушки безопасности водителя мог быть установлен модуль от компании Takata.

Неисправные подушки безопасности фирмы Takata были выявлены на 100 млн автомобилей. Проблема заключается в газогенераторе, корпус которого со временем покрывается трещинами. Из-за этого при аварии подушка может выбросить в салон автомобиля множество металлических осколков. Масштабная отзывная кампания привела японскую фирму Takata к банкротству.

С 2009 года в мире было выявлено более 30 смертельных случаев, вызванных дефектными подушками японской фирмы Takata.

Ранее сообщалось, что Stellantis отзовет почти 400 тысяч своих машин.