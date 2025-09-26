На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа цена первого белорусского гибридного кроссовера

Belgee раскрыла цену первого белорусского гибридного кроссовера
true
true
true
close
Belgee

Белорусский автопроизводитель Belgee раскрыл цену первого гибридного кроссовера марки. Автомобиль X80 PHEV будет стоить от 89,9 тыс. белорусских рублей (₽2,47 млн).

«Belgee X80 PHEV – это последовательно-параллельный гибрид – оптимальная схема, сочетающая в себе возможности дальних поездок автомобиля с ДВС, а также технологичность, экологичность и экономичность электромобиля», — отмечается в описании новой модели.

Суммарная мощность силовой установки кроссовера составляет 218 л.с., среди оснащения — бесключевой доступ, проекционный дисплей, набор электронных систем помощи водителю, включая функции удержания полосы, контроля слепых зон, автоматический аварийный тормоз, система курсовой устойчивости. У автомобиля светодиодные фары и фонари, а также колеса с 19-дюймовыми дисками.

Ранее была названа цена нового пикапа российском марки Sollers.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами