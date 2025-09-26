Названа цена первого белорусского гибридного кроссовера

Белорусский автопроизводитель Belgee раскрыл цену первого гибридного кроссовера марки. Автомобиль X80 PHEV будет стоить от 89,9 тыс. белорусских рублей (₽2,47 млн).

«Belgee X80 PHEV – это последовательно-параллельный гибрид – оптимальная схема, сочетающая в себе возможности дальних поездок автомобиля с ДВС, а также технологичность, экологичность и экономичность электромобиля», — отмечается в описании новой модели.

Суммарная мощность силовой установки кроссовера составляет 218 л.с., среди оснащения — бесключевой доступ, проекционный дисплей, набор электронных систем помощи водителю, включая функции удержания полосы, контроля слепых зон, автоматический аварийный тормоз, система курсовой устойчивости. У автомобиля светодиодные фары и фонари, а также колеса с 19-дюймовыми дисками.

