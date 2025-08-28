Видео: мотоциклист на скорости упал в трехметровую траншею в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мотоциклист провалился в трехметровую траншею и попал на видео

В Екатеринбурге мотоциклист на высокой скорости провалился в траншею на проезжей части, затем туда упал мотоцикл. Видеозапись инцидента опубликовал «4 канал Екатеринбург» в своем Telegram-канале.

«Несмотря на полную защитную экипировку, после столкновения с бетонными блоками на улице Смазчиков байкер получил травмы, несовместимые с жизнью», — отмечается в публикации.

Часть дороги с выкопанной траншеей была ограждена и снабжена дорожными знаками со схемой объезда.

Глубина траншеи, в которую упал 40-летний мотоциклист, составляет 3 метра, уточняет e1.ru. Байкер пытался затормозить, но упал набок, а затем в яму. Стаж вождения мотоцикла у него составлял 2 года. За это время он 16 раз привлекался к административной ответственности.

Ранее стало известно, сколько тратят на рекламу китайские автокомпании в России.