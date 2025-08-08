На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о перекрытиях улиц 9 и 10 августа

Госавтоинспекция Москвы предупредила о перекрытиях улиц в выходные
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве 9 и 10 августа будет перекрыт для проезда транспорта ряд улиц и набережных. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«В связи с проведением спортивных мероприятий 9 и 10 августа будет ограничено движение транспорта по следующим улицам. 9 августа с 07:00 часов до 13:00 часов:
на участке Крылатской улицы (от дома 2а до дома 14), на местном проезде (от дома 2а до дома 2, строения 2 на Крылатской улице)», — отмечается в сообщении.

На 10 августа запланированы перекрытия с 6 часов утра до 23:30. Они затронут Крылатскую улицу, Мневники и Нижние Мневники, улицу Народного Ополчения, Лужники, а также улицу 1905 года. Также будет закрыт проезд по 28 набережным, включая Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую, Саввинскую, Новодевичью, Лужнецкую и Фрунзенскую. Перекроют и набережные Яузы.

Также закроют Карамышевский, Малый Устьинский и Астаховский мосты. Ограничения движения запланированы на проспекте Маршала Жукова и Звенигородском шоссе. Полный перечень улиц, на которых запланированы перекрытия, приведен в канале Госавтоинспекции.

Ранее на МКАД автомобиль ГИБДД попал в аварию.

