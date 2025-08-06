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Южнокорейский паром вновь начал ходить во Владивосток

МИД: паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу после перерыва
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Кадр видео: KBS/Telegram-канал «Представительство МИД России во Владивостоке»

Паромное сообщение между южнокорейским городом Сокчо и Владивостоком возобновилось после полуторагодичного перерыва. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство МИД России во Владивостоке.

Перерыв в перевозках был вызван финансовыми трудностями прежней судоходной компании, из-за чего рейсы были приостановлены в феврале 2024 года. Теперь же сообщение восстановлено усилиями нового перевозчика, при этом судно осталось прежним — автомобильный паром средней габаритности грузоподъемностью 6000 тонн.

Согласно информации перевозчика, пока паром будет ходить раз в неделю по вторникам, осуществляя только грузовые перевозки. Возобновление пассажирского сообщения запланировано на 9 сентября следующего года. Также с начала 2026 года планируется увеличить частоту рейсов до двух в неделю, если подтвердится эксплуатационная стабильность маршрута. Об этом заявил президент новой судоходной компании Ю Сан Соль.

До завершения ремонта Международного пассажирского терминала во Владивостоке, который намечен на первую половину 2026 года, паром временно будет обслуживаться в Международном круизном терминале. Предполагается, что на фоне возобновления маршрута усилится конкуренция с другим паромом, курсирующим между Тонхэ и Владивостоком.

Как отметил руководитель отдела северной логистики администрации города Сокчо Чан Сон Вон, для устойчивого функционирования маршрута местные власти намерены оказывать перевозчику как финансовую, так и административную поддержку.

Приоритетом новой судоходной компании станет экспорт подержанных автомобилей и тяжелой техники. Это, по словам перевозчика, должно способствовать стабильной работе Северного морского пути, ранее неоднократно испытывавшего перебои.

Ранее в России предложили расширить перечень стран — поставщиков запчастей для самолетов.

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