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Автоперевозчики обратились к властям из-за незаконных глушилок

«Известия»: перевозчики просят власти убрать с дорог незаконные глушилки связи
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Andriy from Mykolayiv/Shutterstock/FOTODOM

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверку законности установки генераторов радиопомех вблизи дорог. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо организации.

В нем отмечается, что владельцы автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз, логистических пунктов и других гражданских объектов нередко используют такие глушилки с нарушениями законодательства, из-за чего на трассах пропадает связь и навигация. Приобрести подобное устройство может любой желающий, а нормативной базы для их применения нет.

«Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам», — сказал изданию президент «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

По его словам, при потере сигнала от спутников информационная система транспорта решает, что водитель сам отключил приборы контроля, и автоматически выписывает протокол.

Как рассказал «Известиям» директор компании «RuDrones.Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков, потеря связи ощутима для жителей городов, поселков и деревень вблизи источников помех, так как там пропадает мобильная связь, становится трудно вызвать скорую помощь или пожарных.

Ранее эксперт объяснил, для какой защиты в Москве отключают мобильную связь.

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