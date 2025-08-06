Автоперевозчики обратились к властям из-за незаконных глушилок

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверку законности установки генераторов радиопомех вблизи дорог. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо организации.

В нем отмечается, что владельцы автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз, логистических пунктов и других гражданских объектов нередко используют такие глушилки с нарушениями законодательства, из-за чего на трассах пропадает связь и навигация. Приобрести подобное устройство может любой желающий, а нормативной базы для их применения нет.

«Глушилки подавляют навигационное оборудование на транспортных средствах, из-за чего теряется сигнал, и перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам», — сказал изданию президент «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

По его словам, при потере сигнала от спутников информационная система транспорта решает, что водитель сам отключил приборы контроля, и автоматически выписывает протокол.

Как рассказал «Известиям» директор компании «RuDrones.Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков, потеря связи ощутима для жителей городов, поселков и деревень вблизи источников помех, так как там пропадает мобильная связь, становится трудно вызвать скорую помощь или пожарных.

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