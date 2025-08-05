В Дагестане водитель прокатил гаишника на ступеньке бензовоза, и это попало на видео

Baza: в Дагестане самая незабываемая поездка в жизни гаишника попала на видео

В Дагестане водитель бензовоза прокатил сотрудника ДПС на ступеньке, двигаясь с большой скоростью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Водителя грузовика пытались остановить, но он проехал дальше и задел служебную машину полицейских. Один из сотрудников успел запрыгнуть на ступеньку и прокатился на свежем воздухе около пяти километров», — говорится в сообщении.

По информации канала, водитель цистерны с юмором отнесся к ситуации и даже снял на видео инспектора ДПС, который в момент движения стучал по стеклу транспорта. Проезжающий водитель также запечатлел инцидент на видео. На кадрах заметно, что гаишник стоит на ступеньке движущегося по оживленной дороге транспорта, при этом инспектор бьет кулаком по стеклу. По словам автора видео, бензовоз задел его машину.

Также сообщается, что в результате произошедшего сотрудник ДПС травм не получил. Правоохранители задержали водителя цистерны.

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