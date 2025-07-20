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Россиянам назвали главные недостатки Nissan X-Trail

Автоэксперт Виноградов назвал пять недостатков Nissan X-Trail с пробегом
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GrayWallStudio/Shutterstock/FOTODOM

Кроссоверы Nissan X-Trail 2012-2013 годов выпуска, которые на вторичном рынке можно купить за 1 млн рублей, отличаются невысокой коррозионной стойкостью кромок дверей, сбоями в работе отопителя салона, а также недолговечным приводом ГРМ. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

«Скорее всего, выбирать придется среди X-Trail с базовым двухлитровым мотором (141 л.с.). Двигатель MR20DE надежен. Но у него слабые свечные колодцы, и при легкой перетяжке сразу появляются трещины в резьбе. Также долговечностью не отличается цепь ГРМ», — написал Виноградов.

По его словам, при выборе автомобиля необходимо обратить внимание на отсутствии вибрации на ходу. Ее наличие свидетельствует об износе карданной крестовины. Также следует обратить внимание на отсутствие коррозии вокруг лобового стекла — эта часть кузова страдает от нее, наряду с кромками дверей.

Ранее были названы главные страхи россиян при общении с автодилерами.

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