На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таможенники объяснили, кому грозит коммерческий утильсбор после покупки машины в РФ

ФТС: повышенный утильсбор могут начислить владельцу авто за его прошлого хозяина
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В случае, если гражданин заплатил льготный утильсбор при ввозе в Россию иномарки для личного пользования, но перепродал ее, утилизационный сбор по коммерческой ставке могут начислить как продавцу, так и конечному покупателю машины. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Согласно статье 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» плательщиками утилизационного сбора для целей настоящей статьи признаются, как лица, которые осуществляют ввоз транспортных средств в Российскую Федерацию, так и лица, которые приобрели транспортное средство у лиц, не уплативших утилизационный сбор в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе.

Взимание утилизационного сбора и его пересмотр определяется правилами, утвержденными постановлением правительства РФ № 12911 от 26 декабря 2013 г., уточнили в ведомстве.

Пункт 5 этих правил определяет, что сумма утильсбора, уплаченная физлицом за транспортное средство для личного пользования, подлежит пересмотру, если до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера оно отчуждено в собственность иного лица, указали в ФТС.

Льготный утильсбор за новый автомобиль составляет всего 3,4 тыс. рублей, за машину старше трех лет — 5,2 тыс. рублей. При ввозе машины для перепродажи начисляется так называемый коммерческий утилизационный сбор в несколько сотен тысяч рублей.

Ранее «Газета.Ru» писала о мошенничестве со списанием льготного «утиля».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами