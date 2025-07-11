Таможенники объяснили, кому грозит коммерческий утильсбор после покупки машины в РФ

В случае, если гражданин заплатил льготный утильсбор при ввозе в Россию иномарки для личного пользования, но перепродал ее, утилизационный сбор по коммерческой ставке могут начислить как продавцу, так и конечному покупателю машины. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Согласно статье 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» плательщиками утилизационного сбора для целей настоящей статьи признаются, как лица, которые осуществляют ввоз транспортных средств в Российскую Федерацию, так и лица, которые приобрели транспортное средство у лиц, не уплативших утилизационный сбор в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе.

Взимание утилизационного сбора и его пересмотр определяется правилами, утвержденными постановлением правительства РФ № 12911 от 26 декабря 2013 г., уточнили в ведомстве.

Пункт 5 этих правил определяет, что сумма утильсбора, уплаченная физлицом за транспортное средство для личного пользования, подлежит пересмотру, если до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера оно отчуждено в собственность иного лица, указали в ФТС.

Льготный утильсбор за новый автомобиль составляет всего 3,4 тыс. рублей, за машину старше трех лет — 5,2 тыс. рублей. При ввозе машины для перепродажи начисляется так называемый коммерческий утилизационный сбор в несколько сотен тысяч рублей.

Ранее «Газета.Ru» писала о мошенничестве со списанием льготного «утиля».