На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали 11 полезных дел с автомобилем на даче

«Рольф» назвал 11 полезных дел с автомобилем на даче
close
Shutterstock

На даче водитель может самостоятельно выполнить ряд несложных ремонтных работ в своем автомобиле. Об этом «Газете. Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Автомобилист может смазать дверные петли и замки, при этом следует обратить внимание на петли капота и багажника. Также стоит очистить клемм аккумулятора, промыть арки и обработать их антикор-спреем или мовилем», — сообщила Трушкова.

По ее словам, на даче также можно отполировать фары, проверить и заменить фильтры и дворники. Помимо этого, автомобилисту стоит разобрать багажник, поскольку дополнительный вес в автомобиле приводит к повышенному расходу топлива. Также можно проверить состояние резины, а именно давление, глубину протектора и наличие трещин, вздутий или посторонних предметов.

Специалист советует проверить уровни жидкостей, а если масла не хватает – долить то же, что было в моторе, не мешая марки. Кроме того, Трушкова рекомендует автомобилистам проверить антискрип в салоне.

Ранее автоэксперт рассказал о новом штрафе для водителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами