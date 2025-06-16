Россиянам назвали 11 полезных дел с автомобилем на даче

На даче водитель может самостоятельно выполнить ряд несложных ремонтных работ в своем автомобиле. Об этом «Газете. Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Автомобилист может смазать дверные петли и замки, при этом следует обратить внимание на петли капота и багажника. Также стоит очистить клемм аккумулятора, промыть арки и обработать их антикор-спреем или мовилем», — сообщила Трушкова.

По ее словам, на даче также можно отполировать фары, проверить и заменить фильтры и дворники. Помимо этого, автомобилисту стоит разобрать багажник, поскольку дополнительный вес в автомобиле приводит к повышенному расходу топлива. Также можно проверить состояние резины, а именно давление, глубину протектора и наличие трещин, вздутий или посторонних предметов.

Специалист советует проверить уровни жидкостей, а если масла не хватает – долить то же, что было в моторе, не мешая марки. Кроме того, Трушкова рекомендует автомобилистам проверить антискрип в салоне.

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