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Крымский мост открыли для автомобилей

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 60 минут
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Ulf Mauder/Global Look Press

Проезд машин по Крымскому мосту возобновлен. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

Пост об этом был опубликован в 22:38. Таким образом, движения автотранспорта по мосту не было 60 минут. По данным на 23:00, с обеих сторон переправы нет сложностей с доступом транспорта к пунктам пропуска, где проходит досмотр.

Во вторник, 6 мая, на полуострове был задержан местный житель за призывы к уничтожению Крымского моста. 52-летний безработный мужчина из поселка Советский был активным участником украинских чатов в Telegram. В одном из них он разместил комментарии, содержащие призывы к уничтожению переправы. В отношении мужчины возбудили дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием интернета.

Ранее россиян попросили не использовать Крымский мост, чтобы добраться на полуостров.

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