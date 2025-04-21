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Россиянам назвали несколько способов защиты автомобиля после окончания гарантии

СберАвто назвал шесть способов защитить авто после окончания гарантии
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Кирилл Брага/РИА Новости

После пятилетнего использования у автомобиля появляются скрытые износы, что приводит к неожиданным тратам. Эксперты СберАвто рассказали «Газете.Ru», как вовремя отследить неочевидные неисправности.

«Раз в год стоит проводить визуальный осмотр всего кузова и обновлять антикоррозийную обработку в уязвимых зонах (например, подкрылки, колесные арки и т. д.), особенно если автомобиль эксплуатируется в регионах с реагентами», — говорят специалисты.

Также они посоветовали проверять состояние дренажей и следить за отсутствием жидкости в салоне. По их словам, важно содержать автомобиль в чистоте и сухости, не допускать плесени и влажности.

Еще один важный шаг — осматривать топливные шланги, которые в долгосрочной перспективе теряют эластичность и становятся хрупкими, что увеличивает риск утечек.

«Проводите профилактику электропроводки. Мелкие сбои в работе стеклоподъемников, датчиков или кнопок могут быть следствием окисления разъемов», — говорят в СберАвто.

В заключение эксперты порекомендовали следить за состоянием петель и замков и не игнорировать мелкие вибрации и шумы, которые могут быть связаны с износом опор мотора.

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